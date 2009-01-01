Наемники за 15 тыс. и в свой народ будут стрелять. "Стрелок" рассказал, кто воюет на Донбассе

"Стрелок" заявил, что "ополчения" на Донбассе уже нет.

Нынешние террористические группировки на Донбассе состоят из наемников, а не из "ополченцев", которые за свои 15 тысяч готовы стрелять в собственный народ.

Об этом заявил сбежавший с Донбасса главарь боевиков ДНР Игорь Гиркин по кличке "Стрелок" в интервью каналу "Рой-ТВ", пишет 62.ua.

"Нет уже "ополчения"... Это контрактники. Они за свои 15 тысяч, которые там очень неплохие деньги, если понадобится, и в свой народ будут стрелять. Там такой контингент в ряде подразделений, там достаточно людей, которым вообще на все наплевать. И это не "ополчение" — эта так называемая регулярная армия", — заявил Стрелков.

Ранее Гиркин заявлял, что Россия воюет на Донбассе и будет воевать.

Видео: roytv.ru