Наглое предложение. Как Трамп обхитрил Путина со снятием санкций в обмен на ядерное оружие

У России нет других аргументов, кроме ядерного потенциала, говорит Виктор Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

Неофициальное предложение Дональда Трампа, сделанное им до инаугурации президентом США, якобыза аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений — было политической уловкой.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

"Предложение Трампа обменять ядерное разоружение России на снятие с нее санкций — очень наглое. Советники Трампа прекрасно понимали, что Россия не имеет других аргументов в мире, кроме своего ядерного потенциала. Зато теперь Трамп может со спокойной душой объявить о модернизации своих ядерных сил, что он уже и сделал", — говорит политический эксперт.

"А тот факт, что санкции введены против России как реакция на агрессию Кремля, он использует в глобальной ядерной игре, и это говорит о том, что с марта 2014 года Украина является частью большой борьбы мира против РФ за международную стабильность. И не надо обижаться", — добавил социолог.

Комментируя вопрос о первых скандальных указах новоизбранного президента США, Виктор Небоженко заметил: "Я не думаю, что это был результат системной работы. Самое худшее, что это — продолжение стилистики Путина, который с легкостью разрушил Будапештский меморандум и уничтожил международные гарантии. Если Путин и Трамп легко отменяют договора, то как возможны устойчивые международные отношения?"

"Тот факт, что Трамп разрывает серьезные международные соглашения, говорит о том, что Америка чувствует себя очень уверенно и хочет перезаключить соглашения с учетом своего возросшего могущества. Слабый не разрывает договоры — это делает только сильный", — подытожил директор "Украинского барометра".

Напомним, ранее политолог рассказал, что у Трампа есть три пути.

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