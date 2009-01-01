Находится в реанимации. У Авакова рассказали о состоянии "министра доходов и сборов" ДНР

В Донецке прогремели несколько взрывов, пострадали восемь человек, написал Шкиряк.

Александр Тимофеев Скриншот видео с youtube.com

Советник главы МВД Арсена Авакова —— заявил, что после покушения "министр доходов и сборов" самопровозглашенной ДНР(прозвище "Ташкент") находится в реанимации, его состояние критическое.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время Шкиряк уточнил, что, по оперативной информации, в захваченном Донецке прогремели несколько взрывов, пострадали восемь человек, все — в тяжелом состоянии.

"… Тимофеев проводил кулуарные переговоры с кураторами Кремля насчет стремлений занять "трон" главаря террористов ДНР Захарченко (Александр Захарченко — Ред.)", — отметил советник.

По его словам, вероятно, "речь идет о попытке ликвидации возможного конкурента со стороны верхушки этой преступной организации, то есть, со стороны самого Захарченко, который и приказал убить Тимофеева".

Ранее сообщалось, что утром 23 августа в Донецке на проспекте Мира подорвали автомобиль, в котором ехал Александр Тимофеев, "министр" пострадал. Узнать больше о происшествии можно здесь.