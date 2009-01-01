Накрыли позиции боевиков из БМП. Под Докучаевском силовики жестко ответили противнику

Боевики попытались обстрелять украинских военных под Новотроицким.

Боевики попытались обстрелять украинских военных из БМП Скриншот видео с youtube.com

Вчера, 10 октября, на Мариупольском направленииустроили 4 вооруженные провокации врага, без применения тяжелого вооружения.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко рассказал сегодня на брифинге.

Так, в районе Широкино, Старогнатовки и Талаковки противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Почти во всех случаях он получал адекватный ответ.

В районе Новотроицкого (в нескольких километрах к западу от захваченного боевиками Докучаевска) боевики также вели огонь из вооружения БМП.

Провокация прекратилась, после того как украинские военные накрыли позиции противника огнем из боевой машины пехоты, крупнокалиберного пулемета и станкового противотанкового гранатомета, добавил Лысенко.

Ранее "Главред" сообщал, что 10 октября боевики 15 раз нарушили "перемирие". В ответ ВСУ 9 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий 4 военнослужащих получили ранения.