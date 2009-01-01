Накрыли противника плотным огнем. Силы АТО дали боевикам ответку под Авдеевкой

Террористы почти 5 часов вели огонь по нашим защитникам из 120-мм минометов.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В районе проведения АТО конце прошлых суток боевики и российские военные активизировали обстрелы украинских позиций с использованием тяжелого вооружения.
В частности, на Приморском направлении боевики дважды били из артиллерии калибра 122 миллиметра по нашим опорным пунктам на подступах к Талаковке и Водяному. А около 20 часов враг не прицельно выпустил не менее 6 снарядов калибра 152 миллиметра у Водяного — в район, где вообще нет украинских позиций. Кроме того, в конце суток под минометный огонь российских наемников дважды попали наши опорные пункты вблизи Гнутово, а из гранатометов били по окрестностям Павлополя.
На Донецком направлении напряженная обстановка сохраняется в Авдеевской промзоне. Здесь с 19 часов и почти до полуночи бандиты вели огонь по нашим защитникам из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские военные накрывали противника плотным огнем. В результате такого противостояния один наш боец получил ранения. Также вечером и ночью боевики открывали огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцево и шахты Бутовка.
На Луганском направлении преступники из минометов и гранатометов били по нашим опорным пунктам в окрестностях Новоалександровки и Крымского. В результате обстрелов два украинских защитника получили ранения.
Напомним, сутками ранее, 21 августа, в зоне АТО на Донбассе боевики 30 раз нарушили "режим тишины", один украинский воин погиб, а еще один — ранен.