Накрыли противника плотным огнем. Силы АТО дали боевикам ответку под Авдеевкой

Террористы почти 5 часов вели огонь по нашим защитникам из 120-мм минометов.

Боевики ведут огонь из 120 мм миномета, иллюстрация garmata.org

За прошлые сутки 22 августа,28 раз нарушили режим тишины. Трое наших военных были ранены, один получил боевую травму.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В районе проведения АТО конце прошлых суток боевики и российские военные активизировали обстрелы украинских позиций с использованием тяжелого вооружения.

В частности, на Приморском направлении боевики дважды били из артиллерии калибра 122 миллиметра по нашим опорным пунктам на подступах к Талаковке и Водяному. А около 20 часов враг не прицельно выпустил не менее 6 снарядов калибра 152 миллиметра у Водяного — в район, где вообще нет украинских позиций. Кроме того, в конце суток под минометный огонь российских наемников дважды попали наши опорные пункты вблизи Гнутово, а из гранатометов били по окрестностям Павлополя.

На Донецком направлении напряженная обстановка сохраняется в Авдеевской промзоне. Здесь с 19 часов и почти до полуночи бандиты вели огонь по нашим защитникам из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ украинские военные накрывали противника плотным огнем. В результате такого противостояния один наш боец ​​получил ранения. Также вечером и ночью боевики открывали огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцево и шахты Бутовка.

На Луганском направлении преступники из минометов и гранатометов били по нашим опорным пунктам в окрестностях Новоалександровки и Крымского. В результате обстрелов два украинских защитника получили ранения.

Напомним, сутками ранее, 21 августа, в зоне АТО на Донбассе боевики 30 раз нарушили "режим тишины", один украинский воин погиб, а еще один — ранен.