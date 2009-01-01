Наложен арест на имущество и банковские счета братьев Клюевых — Генпрокуратура

Местонахождение подозреваемых пока не установили, они объявлены в розыск.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПУ.
"В целях обеспечения мер уголовного судопроизводства на имущество, в том числе банковские счета подозреваемых, как на территории Украины, так и за рубежом, наложен арест", — говорится в сообщении ГПУ.
В то же время в ГПУ не уточнили, в каких именно странах арестовали имущество братьев Клюевых и на какую сумму.
Местонахождение подозреваемых пока не установили, они объявлены в розыск.
В ведомстве добавили, что ГПУ осуществляет досудебное расследование по уголовным производствах по подозрению Андрея и Сергея Клюевых в совершении ряда уголовных преступлений.
Напомним, ранее сообщалось, что братья Клюевы задолжали украинским госбанкам почти 30 миллиардов.