Наложен арест на имущество и банковские счета братьев Клюевых — Генпрокуратура

Местонахождение подозреваемых пока не установили, они объявлены в розыск.

Братья Клюевы crime.in.ua

Наложен арест на имущество и банковские счета бывшего секретаря СНБО, экс-главы Администрации президента Андрея и его брата Сергея в рамках уголовных производств, которые расследует ГПУ как в Украине, так и за рубежом.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГПУ.

"В целях обеспечения мер уголовного судопроизводства на имущество, в том числе банковские счета подозреваемых, как на территории Украины, так и за рубежом, наложен арест", — говорится в сообщении ГПУ.

В то же время в ГПУ не уточнили, в каких именно странах арестовали имущество братьев Клюевых и на какую сумму.

Местонахождение подозреваемых пока не установили, они объявлены в розыск.

В ведомстве добавили, что ГПУ осуществляет досудебное расследование по уголовным производствах по подозрению Андрея и Сергея Клюевых в совершении ряда уголовных преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что братья Клюевы задолжали украинским госбанкам почти 30 миллиардов.