Нападение на Лозового на Львовщине: нардеп утверждает, что заказчик — "лесная мафия"

Инцидент произошел вчера в селе Хащованя.

Андрей Лозовой facebook.com/Andriy.Lozovyi

В воскресенье, 22 октября, в селе Хащованя Сколевского района Львовской области возле комплекса отдыха избили нардепа от "Радикальной партии", приехавшего на встречу с избирателями.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава общественной организации "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, ссылаясь на слова местных жителей.

По сведениям самого политика, которые он опубликовал на своей странице в соцсети, заказчиком нападения является "лесная мафия".

"… пожалуйста, не волнуйтесь, со мной все в порядке. Не дождутся!", — отметил он.

В Нацполиции "Украинской правде" сообщили, что данные об избиении народного избранника будут внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Напомним, в начале июля в Черноморске (бывший Ильичевск) Одесской области в день рождения неизвестный злоумышленник избил депутата местного горсовета Дмитрия Гапоненко (фракция "Відродження").

Фото: facebook.com/Andriy.Lozovyi