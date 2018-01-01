НАПК поймало на нарушении закона топ-чиновников Госкино и Госрезерва

НАПК требует провести служебное расследование, принять меры по устранению выявленных нарушений.

НАПК поймало чиновников Госкино и Госрезерва на нарушениях УНИАН

Председателю Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппу Ильенко и главе Государственного агентства резерва Украины Вадиму Мосийчуку вынесены предписания Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции

Предписание Ильенко вынесено по результатам проверки в отношении должностного лица Госкино Марьяна Луканя, предписание Мосийчуку вынесено за нарушение статьи 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Он не предоставил документов, которые запрашивало НАПК, сообщает пресс-служба агентства.

"Соответствующий запрос был направлен в связи с получением Национальным агентством информации о возможных нарушениях Председателем Госрезерва требований статьи 28 Закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. Речь идет о принятии руководителем органа решения о переводе зарплатных проектов работников аппарата Госрезерва на обслуживание другого банка, в системе которого он раньше работал", — говорится в сообщении ведомства.

Чиновника Госкино Марьяна Луканя сотрудники НАПК поймали на передаче в управление принадлежащих ему корпоративных прав в пользу его жены. При этом Лукань не сообщил об этом НАПК, чем нарушил требования части 5 статьи 36 Закона.

Национальное агентство требует провести служебное расследование, принять меры по устранению выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции решили провести полную проверку 60 деклараций высших должностных лиц Украины.

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