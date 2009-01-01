НАПК составило на Сытника протокол о коррупции - журналист

Сразу после этого НАБУ вызвало главу НАПК Корчак на допрос повесткой.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило в отношении председателя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника протокол о коррупции из-за конфликта интересов и непредоставления информации по требованию НАПК, об этом на странице в Facebook написал журналист Сергей Иванов, пишет Цензор

"Правонарушения, по мнению НАПК, заключается в том, что Сытник выдал доверенность на представление его интересов руководителю юридического управления НАБУ Ярчаку, который осуществлял представительство его интересов как физического лица в суде, задействовав государственный ресурс в личных целях. Также Сытник отказался предоставить НАПК соответствующую информацию и документы для проверки, что является нарушением требований антикоррупционного законодательства", - написал журналист.

Иванов добавил, когда Сытник узнал о составленном в отношении него протоколе, НАБУ вдруг вызвало главу НАПК Корчак на допрос повесткой. Журналист также опубликовал фото страниц протокола.