Напряженная ситуация в Авдеевке. Порошенко принял решение прервать визит в Германию

Президент прервал визит в Германию, сообщил Цеголко.

Петр Порошенко УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко прерывает визит в Федеративную Республику Германия из-за напряженной ситуации в Авдеевке.

Об этом заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сказал в эфире "5 канала".

Он заявил, что в последнее время поступает информация о весьма напряженной ситуации в Авдеевке.

"Вы знаете, что были недавно обстрелы, и сейчас есть информация о том, что в связи с обстрелами была разрушена важная критическая инфраструктура города, и есть угроза гуманитарной катастрофы", — сказал Елисеев.

"В связи с эскалацией напряженности вокруг Авдеевки президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать мероприятия и правительства, и меры, связанные с предотвращением гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на те обстрелы, которые сегодня происходят вокруг Авдеевки", — подчеркнул Елисеев.

"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, граничащей с гуманитарной катастрофой", — сообщил в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко объяснил, чего хочет добится Кремль боями под Авдеевкой.