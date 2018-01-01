Нардеп объяснил, почему Крымский мост нужно уничтожить

Мосийчук утверждает, что, находясь на посту министра обороны, уничтожил бы объект.

Игорь Мосийчук сказал, что Крымский мост является частью "вражеской инфраструктуры" и по-этому его нужно уничтожить Most.Life

Мост при освобождении полуострова и при его дальнейшей оккупации является стратегическим объектом, рассказал политик в эфире телеканала "112 Украина".

"Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская — потому, что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора...", — отметил собеседник.

Нардеп подчеркнул, что "любая нормальная страна мира, которая в состоянии войны находится за свою территорию, своих людей, обычно стремится к уничтожению вражеской инфраструктуры".

"Если я буду министром обороны, то да", — ответил Мосийчук на вопрос, будет ли он уничтожать Керченский мост.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.

Американский журналист Том Роган написал колонку для Washington Examiner о том, что Украина должна взорвать мост на полуостров. Позже в новой статье он объяснил, что побудило его выступить со скандальным предложением.

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