Нардеп-"оппоблоковец" пригрозил забрать часть Украины в РФ: видео

Нардеп от "Оппоблока" озвучил свои фантазии в прямом телеэфире

Нардеп от "Оппоблока" сделал экстравагантное заявление в телеэфире lustrator.com.ua

Евгений Балицкий, нардеп от "Оппозиционного блока", сказал о том, что готов покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом − городом Мелитополь (Запорожской область).

Таким экстравагантным образом он в эфире телеканала "112" ответил на предложение общественного деятеля Дмитрия Корчинского. Тот ранее сказал о том, что всем, кто поддерживает "Оппозиционный блок", стоит поскорее уехать из Украины в Россию.

"Мы уедем, может быть, округ, который я представляю. Только мы уедем со своими территориями. Вас это совсем не смущает? Что останется - Киевская область?", - заявил он.

"Вам придется уехать, если вы выживете, а вот территории – нет. Украинцы доказали, что больше ни одного квадратного метра территории они не намерены уступать без кровопролитной войны", - сказал ему Корчинский.

Напомним, ранее "Главред" сообщал о том, что депутату-"оппоблоковцу" отключили микрофон за отказ от выступления с трибуны Верховной Рады на украинском языке.