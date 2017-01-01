Нардеп от Блока Порошенко "засветила" серьги за 5 тысяч долларов, фото

В Киеве есть официальный магазин ювелирного дома, где можно приобрести такие же серьги, как у нардепа.

На открытии VIII сессии Верховной Рады Украины народный депутат от Блока Петра Порошенко Нина Южанина засветила серьги Vintage Alhambra элитного дома украшений Van Cleef & Arpels за 137 тысяч гривен, или почти 5 тыс. долларов.

На официальном сайте ювелирного дома отмечается, что модель, замеченная на Южаниной, отличается вневременной элегантностью, сообщает "Обозреватель".

"Форму этих легендарных символов удачи, навеянных образом четырехлистного клевера, подчеркивает обрамление из золотых бусинок. Серьги Vintage Alhambra, белое золото, белый перламутр", — говорится в описании модели.

В Киеве есть официальный магазин ювелирного дома, где можно приобрести такие же серьги, как у Южаниной.

"Да, эта модель в белом золоте с перламутром есть в продаже. Стоимость — 137 тысяч гривен. Приезжайте", — рассказала сотрудница бутика.

Примечательно, что такие же серьги на всемирно известном сайте eBay, правда, ношеные и в желтом золоте, можно купить всего за 3145 долл.

Более того, в электронной декларации Нины Южаниной не отражены данные серьги даже в разделе "Доходы, в том числе подарки". Хотя нардепы обязаны вносить в базу все покупки и подарки, превышающее 80 тысяч гривен.