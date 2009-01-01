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Нардеп пожаловался на митингующих под Радой: дергали за костюм, оскорбляли

Сегодня, 13:28

Инцидент случился вчера, политик утверждает, что не намерен обращаться в правоохранительные органы.

Юлий Мамчур
Юлий Мамчур УНИАН
Во вторник, 17 октября, в центре Киева во время митинга под Верховной Радой толпа протестующих применила силу к народному депутату Юлию Мамчуру — дергали за костюм, оскорбляли.

Об этом он рассказал "Обозревателю".

В то же время политик уточнил, что инцидент случился на ул. Садовой у центрального выхода из парламентских комитетов.

"Толкотня была. За костюм дергали. Оскорбительные вещи говорили", — заявил Мамчур и добавил, что не намерен обращаться в правоохранительные органы, поскольку не видит для этого оснований.

Напомним, 17 октября под Верховной Радой митингующие забросали яйцами нардепа Алексея Гончаренко, также хулиганы назвали народного избранника "м*даком" и "губошлепом", а он их — "придурками".

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Рада, митинг, протестующие, Мамчур, нардеп
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