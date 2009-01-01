Нардеп пожаловался на митингующих под Радой: дергали за костюм, оскорбляли

Инцидент случился вчера, политик утверждает, что не намерен обращаться в правоохранительные органы.

Юлий Мамчур УНИАН

Во вторник, 17 октября, в центре Киева во времятолпа протестующих применила силу к народному депутату— дергали за костюм, оскорбляли.

Об этом он рассказал "Обозревателю".

В то же время политик уточнил, что инцидент случился на ул. Садовой у центрального выхода из парламентских комитетов.

"Толкотня была. За костюм дергали. Оскорбительные вещи говорили", — заявил Мамчур и добавил, что не намерен обращаться в правоохранительные органы, поскольку не видит для этого оснований.

Напомним, 17 октября под Верховной Радой митингующие забросали яйцами нардепа Алексея Гончаренко, также хулиганы назвали народного избранника "м*даком" и "губошлепом", а он их — "придурками".