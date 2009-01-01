Нардеп рассказал, как в СЕ предлагали Украине согласиться на шантаж России

Мы дали жесткий ответ Ягланду, подчеркнул Арьев.

Турбьерн Ягланд УНИАН

Из-за отказа Москвы платить взносы в ПАСЕ генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд попытался убедить пойти на уступки делегации России.

Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Владимир Арьев рассказал в Facebook.

"Сегодня к нам в группу ЕНП ("Европейской народной партии", — ред.) пришел Ягланд и с открытым забралом заявил, что после отказа России делать членские взносы, перед организацией два выхода – сохранить ценности или сохранить сам Совет Европы. Итак, имеем попытку высшего руководителя СЕ убедить поддаться на прямой шантаж", — подчеркнул он.

"Поскольку без защиты ценностей демократии и прав человека СЕ превратится в блабла-клуб по интересам, я и другие члены украинской делегации вместе с грузинами и литовцами дали жесткий ответ Ягланду. Мы даже предупредили что в этом клубе тогда будет нечего делать", — добавил Арьев.

По его словам, среди группы социалистов в ПАСЕ "много кто считает, что надо сдаваться и продать индульгенцию за восстановление финансирования".

"Именно этими процессами и объясняется попытка наезда на Украину за закон об образовании, как на главного смутьяна и борца против российского коррупционного влияния", — заявил Арьев.

Напомним, ранее президент ПАСЕ Аграмунт заявил о добровольной отставке.