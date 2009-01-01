Нардеп рассказал о позитиве ужесточения контроля для россиян на границе

Бригинец выступает за то, чтобы через какое-то время был установлен полный контроль на границе.

"Это решение имеет как политическое, так и прикладное значение. Это решение правильное с точки зрения развития ситуации и политической реакции на события. Сможет ли это остановить террористов? Да, сможет. Потому что в большинстве случаев российские спецслужбы используют несколько паспортов, чтобы не "засветить" переходы границы. Биометрический контроль это изменит", — отметил нардеп в комментарии "Обозревателю".

По его словам, со временем надо прийти к полному биометрическому контролю на украинской границе.

"Я выступаю за то, чтобы через какое-то время был установлен полный контроль на границе. То есть, чтобы проверка биометрики касалась не только иностранцев, но и украинских граждан. Потому что многие россияне работают в стране по поддельным украинским паспортам", — подытожил нардеп.

Напомним, с 1 января 2018 года Украина вводит трехэтапную систему пересечения границы по биометрическим паспортам для граждан из стран, представляющих риски для Украины.