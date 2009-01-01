Нардеп розповів про антирейдерські ініціативи Мін'юсту

Мін'юст і Кабмін за підтримки Ради вживають заходів на знищення такого явища, як рейдерство у нашій державі, каже Андрій Помазанов.

УНИАН

Антирейдерські ініціативи Мін'юсту за півтора року продемонстрували на практиці свою ефективність і стали кісткою в горлі для тих, хто звик робити "бізнес" на захопленні чужого майна.

З такою заявою на своїй сторінці у Facebook виступив нардеп від "Народного фронту" Андрій Помазанов.

"Міністерством юстиції та урядом за підтримки парламенту послідовно вживаються заходи, направлені на знищення такого явища, як рейдерство у нашій державі. Фактично в країні оголошена війна спробам захопити бізнес чи майно, зокрема землю", — заявив депутат.

Він нагадав, що на початку 2016 року було створено Комісію з розгляду скарг на дії державних реєстраторів при Мін'юсті, яка має повноваження скасувати рейдерські рішення несумлінних реєстраторів за скаргами справжніх власників майна.

Тільки за останній місяць роботи комісія задовольнила 33 скарги на незаконні дії реєстраторів. 13 з них стосуються скарг щодо земель, 16 — нерухомого майна, 4 — юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Анульовано доступ до Держреєстру речових прав на нерухоме майно для одного реєстратора, ще 12-м заблоковано доступ на строк від 3 до 6 місяців.

"Загалом комісія задовольнила скарги і скасувала незаконні дії реєстраторів щодо 930 земельних ділянок загальною площею 1298 гектарів", — додав він.

На переконання Помазанова, не слід забувати, що за ініціативи Мін'юсту та небайдужих до питання боротьби із рейдерством депутатів восени 2016 року було ухвалено комплексний антирейдерський закон. Він перекрив більшість рейдерських схем і встановив відповідальність у вигляді 10 років ув'язнення для всіх учасників незаконного захоплення чужого майна: рейдерів, реєстраторів, вигодонабувачів тощо.

За словами нардепа, ще однією вкрай важливою для всіх українських аграріїв подією стало одностайне підтримання урядом ініціативи міністра юстиції Павла Петренка щодо створення в регіонах оперативних штабів, покликаних боротися зі спробами рейдерських захоплень земель та зібраного врожаю. До складу цих штабів, які діють на базі обласних державних адміністрацій, входять представники територіальних підрозділів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Держгеокадастру, представники аграрних асоціацій, профільних громадських об'єднань.

"Відучора, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, антирейдерські аграрні штаби запрацювали в усіх регіонах нашої держави. Я як народний депутат якому небайдужі питання захисту права власності наших громадян, буду особисто контролювати роботу цих штабів", — зауважив депутат.

Він також звернув увагу на те, що у межах боротьби з аграрним рейдерством при центрах безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції сформовані мобільні групи, які їздять по селах і надають юридичну допомогу людям на місцях.