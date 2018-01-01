Нардепы Береза и Долженков устроили драку в зале Рады. Видео

Находившиеся рядом депутаты оттеснили Юрия Березу.

На пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, 8 июня, подрались нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Долженков и его коллега из "Народного фронта" Юрий Береза.

Видео опубликовано в YouTube-канале NewsOne.

Потасовка произошла после того, как первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко раскритиковала нардепа Евгения Мураева (внефракционный) за слова в адрес политзаключенного украинца Олега Сенцова - нардеп накануне назвал режиссера террористом.

Как сообщает УНИАН, Геращенко отметила, что Мураева в Раду привел "Оппозиционный блок". В свою очередь, Долженков начал с места кричать, что Мураев не является членом "Оппоблока" и не избирался по списку партии. После этого Береза подбежал к Долженкову, толкнул его и схватил за воротник пиджака. Находившиеся рядом депутаты оттеснили Березу.

Ранее сообщалось, что несколько народных депутатов зарегистрировали законопрект, которым предлагается, в частности, уволить министра социальной политики андрея Реву.

Проект постановления зарегистрирован на сайте парламента в четверг, 7 июня.

Инициаторами выступили: Алексей Рябчин ("Батькивщина"), Сергей Каплин (БПП), Наталия Веселова (внефракционный нардеп), Сергей Тарута (внефракционный), Наталья Новак (БПП), Виктор Чумак (внефракционный), Юрий Деревянко (внефракционный), Александр Сугоняко (Блок Петра Порошенко) и Юрий Левченко (внефракционный).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram