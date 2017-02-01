Нардепы не захотели голосовать за обращение к миру из-за обострения на Донбассе

Нардепы не смогли с двух попыток проголосвать за обращение к миру в связи с обострением на Донбассе.

УНИАН

В Верховной Раде нардепы не смогли с двух попыток проголосвать за включение в повестку дня постановления-обращения № 6039 к парламентам иностранных государств и международных организаций, осуждающего эскалацию вооруженной агрессии России против Украины.

"Это жесткое заявление, которое дает оценку Верховной Рады Украины российской агрессии в Авдеевке и по всей линии фронта", — заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, представляя постановление, пишет Украинская правда.

Первый раз за включение постановления в повестку дня проголосовали 203 депутата, а второй — 209, отмечает издание.

Напомним, члены подкомитета Европейского парламента по безопасности и обороны призвали Россию прекратить испытывать реакцию Запада, начать придерживаться Минских соглашений и выразили глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины.