Нардепы, представляющие митингующих под Радой, отказались от встречи с Порошенко

Группа народных депутатов пришла в Администрацию президента для встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Администрация президента Украины visti.ks.ua

Группа из пяти народных депутатов, которые требуют создания Антикоррупционного суда, отказалась встречаться с президентом Украины Петром Порошенко из-за отказа принять всех их в помещении Администрации президента.

Об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко в Facebook.

В частности, он сообщил, что группа народных депутатов пришла в Администрацию президента для встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Администрация отказалась принять группу депутатов в полном составе: Мустафа Найем, Светлана Залищук, Юрий Деревянко, Юрий Левченко и я. Первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук сообщил, что готовы принять только троих депутатов — без Левченко и Деревянко. Мы не считаем возможным участвовать в такой встрече без коллег", — сообщил Лещенко.

Ранее в пресс-службе АП сообщили, что Порошенко подтвердил готовность встретиться тет-а-тет с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Мустафой Найемом.

Как известно, Найем в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что он и еще несколько народных депутатов намерены пойти в среду вечером к президенту Порошенко и узнать у него сроки внесения в Верховную Раду законопроекта о создании Антикоррупционного суда.

Напомним, 17 октября, под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда.

В течение дня произошли столкновения полиции и митингующих.

Участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР как минимум до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.

Сегодня, 18 октября, заместитель председателя фракции "Батьківщина" Сергей Соболев отметил, что сейчас согласованного законопроекта о создании Антикоррупционного суда не существует.

Вчера, 17 октября, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что экспертная оценка Венецианской комиссии относительно двух зарегистрированных в ВР законопроектов об антикоррупционных судах в Украине предусматривает отзыв народными депутатами этих законопроектов.

6 октября Венецианская комиссия в своих заключениях предложила президенту Украины Петру Порошенко немедленно подать в Верховную Раду собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.

В ВК считают, что единственным путем в борьбе с коррупцией на высоком уровне в Украине должно стать скорейшее создание высокого специализированного антикоррупционного суда (ВСАС), как это предусмотрено законом "О судоустройстве и статусе судей", судьи которого будут выбраны по прозрачной процедуре с участием международного сообщества.