"Народный фронт" хочет от Рады непризнания президентских выборов в РФ

Владимир Путин является нелегитимным главой государства, а Госдума - нелегитимным парламентом из-за выборов в Крыму, заявил Максим Бурбак.

nfront.org.ua

Об этом на Согласительном совете сообщил руководитель фракции, один из авторов постановления Максим Бурбак. Он подчеркнул, что выборы, которые 18 марта прошли в Крыму, нелегитимны как и их результат.

"Так называемые выборы были явной насмешкой над демократией и грубым надругательством над правами человека. Эти, так сказать, выборы объявила нелегитимная Дума, которая в 2016 году избиралась на временно оккупированной территории Украины. Этого якобы президента так же выбирали в оккупированном Крыму. Следовательно, только на этом основании Путина нельзя считать легитимным президентом РФ", - сказал Бурбак.

"Верховная Рада должна принять соответствующее постановление, в котором мы дадим надлежащую политическую и правовую оценку фарсу, который в России называют выборами президента. Проект постановления №8153 уже зарегистрирован депутатами фракции "Народный фронт", - подчеркнул он и добавил, что постановление необходимо принять уже на этой неделе.



Бурбак также подчеркнул, что фракция поддерживает идею относительно выхода Украины из СНГ.



"Здесь можно сказать только одно: наконец-то. Очень хотелось бы, чтобы эти разговоры не закончились только красивыми заявлениями и пиаром. Хотим видеть немедленно проекты соответствующих решений. Достаточно говорильни, а больше действий", - сказал он.



Максим Бурбак также от имени фракции выразил благодарность Нацгвардии и Нацполиции по обеспечению общественного порядка и недопущения провокаций возле дипломатических представительств России в Украине.

"Как известно, министр Арсен Аваков заранее вызвал временного поверенного в делах Российской Федерации и сообщил ему о невозможности организации голосования в их консульствах на территории Украины. Абсолютно правильное решение, поскольку эти так называемые выборы грубо нарушают законы Украины и международное право", - добавил он.



Ранее "Народный фронт" потребовал срочно принять в Раде постановление против "Северного потока-2".