"Народный фронт" потребовал начать обсуждения по правкам в Конституцию

Максим Бурбак подчеркнул, что дискуссия об изменениях в Конституцию должна быть публичной.

Максим Бурбак УНИАН

На этом подчеркнул руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.

Он напомнил, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк обнародовал развернутые предложения конституционных изменений.



"Прежде всего, речь идет о выполнении явной воли украинского народа: закрепление в Конституции цели членства в НАТО и Евросоюзе. Кроме того, предлагаются конституционные новации, которые позволят, наконец, четко распределить полномочия центральных органов власти и повысить эффективность государственного управления в Украине", - подчеркнул Максим Бурбак.

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"Важность этой инициативы показывает и то, что сразу после обнародования предложений, враг начал очередную массированную кампанию против Яценюка в Интернете. Десятки тысяч долларов за один день вложенные в тиражирование примитивного фейка против Яценюка. Очевидно, у кого-то в Кремле "подгорает". А это означает, что мы на правильном пути!", - подчеркнул руководитель фракции.

Бурбак подчеркнул, что дискуссия об изменениях в Конституцию должна быть публичной.

"Обращаюсь ко всем демократическим силам в парламенте: начнем конкретную дискуссию о конституционных изменениях. Это должен быть прозрачный публичный процесс. Мы предлагаем не только внести в Конституцию евроатлантическую ясность, но и ввести реальную систему сдержек и противовесов во власти", - подчеркнул он.

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