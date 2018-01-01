"Народный фронт" потребовал срочно принять в Раде постановление против "Северного потока-2"

До западных партнеров Украины необходимо донести пагубность работы с Кремлем, заявил Максим Бурбак.

С таким заявленим выступил руководитель фракции Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Еще на прошлой неделе фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект обращения к государствам ЕС, чтобы они прекратили строительство "Северного потока-2". Это обращение еще одно важное и своевременное слово украинского парламента, чтобы довести до наших западных партнеров пагубность сотрудничества с кремлевскими дельцами", - подчеркнул он.

Бурбак также добавил, что тему Северного потока поднимал во время своих переговоров и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, который 15-16 марта посетил Польшу и Литву.

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"В Литве лидер "Народного фронта" встретился с премьер-министром Литвы. В Варшаве Яценюк принял участие в Международной конференции "Революция, война и ее последствия", - сообщил он.

"Лидер "Народного фронта" дал реалистичную оценку ситуации в Европе, напомнил, что Россия ведет войну не против Украины, а против всего западного мира. Арсений Яценюк подчеркнул на укреплении украинско-польского диалога, расширении и объединении санкций в связи с агрессией и незаконной оккупацией Крыма и Донбасса. Также лидер "Народного фронта" заявил о необходимости расширения НАТО и призвал европейцев отказаться от проекта "Северный поток-2"", - отметил Бурбак.





