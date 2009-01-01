"Народный фронт" предупредил об очередном фейке российской пропаганды

Запущенная киселевским агитпропом ложь из России традиционно экспортируется в Украину руками "пятой колонны".

НФ предупредил о фейке российской пропаганды apostrophe.com.ua

Сегодня, 24 мая, российская пропаганда дважды отличилась информационными утками, которые выделяются особой абсурдностью. По 12-бальной системе оценивания уровень тупого примитива "страшного" путинского ФСБ сегодня можно оценить на 12 +.

Об этом говорится в распространенном заявлении "Народного фронта".

"Об одном из провокационных сообщений пресс-служба "Народного фронта" сообщала несколько часов назад. А именно, о разосланном в украинские редакции изданий текст, в котором "белое стало черным" — фракцию НФ, которая была инициатором и вдохновителем принятия закона о 75% украинского языка на телевидении, попытались обвинить в блокировании этой нормы. Несмотря на очевидную ложь и искаженные фамилии депутатов, некоторые издания, такие как "Комсомольская правда в Украине" услужливо вылили этот продукт российского беспросветного креатива на голову читателям", — говорится в заявлении.

"Вторая информационная утка за сегодня была рассчитана на российского зрителя. Телеканал "Россия 24", который хоть и запрещен в Украине, но в представлении не нуждается, поскольку всем известна его ненависть к Украине и украинскому, скормил путинской публике сюжет о лидере "Народного фронта" Арсение Яценюке. В частности, об очень дорогой вилле на Майорке с фотографиями и описанием роскоши. Фотографии для фейкового сюжета были взяты — внимание! — с одного из зарубежных сайтов о продаже недвижимости. Дешевое информационное ГМО для россиян, привыкших слышать о "распятых мальчиках" и "двух рабах", — отмечают в политсиле.

В то же время, в "Народном фронте" предупреждают, что запущенная киселевским агитпропом ложь из России традиционно экспортируется в Украину руками "пятой колонны".

"Именно поэтому "Народный фронт" предупреждает украинцев быть бдительными. Лишь недавно Арсений Яценюк выиграл суд по вилле в Майами. Теперь снова виллы, но уже на Майорке. Абсолютный кризис с провокациями у ФСБшных пропагандистов. Не говоря о фейках об участии Арсения Яценюка в чеченской войне и другой откровенной "лабуде" роспропаганды", — сказано в заявлении.

В "Народном фронте" отметили, что потоки лжи из России, а также решение суда Ессентуков свидетельствуют о том, что Путин не может простить экс-премьеру успешной работы по защите страны, отказа от российской газовой иглы и контактов с влиятельными лидерами мира по поддержке Украины.