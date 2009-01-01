"Народный фронт": президент должен представить план освобождения Крыма и Донбасса

Никакого умиротворения агрессора, только наши слаженные и понятные действия, говорит Максим Бурбак.

"Должен быть честный разговор. Поскольку народ несет на себе бремя войны, он имеет право знать, а власть обязана донести стратегию и план освобождения Крыма и Донбасса", — заявил руководитель фракции "Народный фронт"на согласительном совете парламента 6 февраля.

"Считаем, что президент должен представить такой план и получить поддержку парламента. Никакого умиротворения агрессора, только наши слаженные и понятные действия", — подчеркнул он.

Как отметил Бурбак, "Народный фронт" считает неприемлемым, что Украина до сих пор не имеет постоянного представителя миссии при НАТО".

Он подчеркнул важность движения к полноправному членству Украины в НАТО и проведения реформ в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.