"Народный фронт" призвал быть готовыми к сценариям, которые несут угрозу национальной безопасности

Освобождение от оккупации должно стать национальной идеей, говорит Максим Бурбак.

Максим Бурбак Народный фронт

Фракция "Народный фронт" призывает украинский парламент быть готовым к сценариям, которые будут пытаться навязать нашей стране снаружи и которые несут угрозу национальной безопасности.

Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Фракция "Народный фронт" заявляет о необходимости принятия стратегии и плана освобождения Крыма и Донбасса. Президент Украины, как Главнокомандующий Вооруженных сил Украины и гарант государственного суверенитета и территориальной целостности, должен дать обществу это стратегическое видение, представить его в парламенте и получить поддержку", — подчеркнул он.

Бурбак подчеркнул, что освобождение от оккупации должно стать национальной идеей. "Утвержденный план деоккупации Крыму и захваченных врагом районов востока страны — это пошаговый алгоритм, объединяющий для всей государственной власти. Освобождение от оккупации должно стать национальной идеей на ближайший период", — заявил руководитель фракции.

Бурбак также подчеркнул позицию фракции о необходимости включения в переговоры США и Великобритании как гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму. "Работа по формированию антипутинской коалиции — это профессиональная деятельность нашей власти, без позорной "туалетной дипломатии", дерганья за ​​рукав мировых политиков для домашнего дешевого пиара", — отметил народный депутат.

Частью стратегии остановки агрессора, по словам Бурбака, должно стать построение надежной государственной границы. "Если мы хотим оградить свою страну от агрессора, мы должны возобновить строительство государственной границы, увеличив финансирование. Оборонительные проекты, которые важны для защиты нашей страны, должны быть вне политических спекуляций и внутриполитической борьбы", — отметил он, подчеркнув, что проект строительства Европейского вала должен, наоборот, "стать предметом лоббизма патриотических сил".

Кроме того, по словам главы фракции, "Народный фронт" будет отстаивать полноправное членство Украины в НАТО. Он также назвал безответственным тот факт, что до сих пор при Североатлантическом Альянсе нет представителя миссии Украины.

фото, видео: nfront.org.ua