"Народный фронт" требует создания рабочей группы относительно закона об антикоррупционном судопроизводстве

"Народный фронт" последовательно и наиболее активно из всех парламентских партий боролся за внедрение антикоррупционных преобразований в Украине.

Специальное антикоррупционное судопроизводство должно дать старт очищению всей вертикали судебной власти.

Об этом идет речь в заявлении политической партии "Народный фронт", опубликованном на ее сайте.

"Народный фронт" последовательно и наиболее активно из всех парламентских партий боролся за внедрение антикоррупционных преобразований в Украине. Правительства Арсения Яценюка провели беспрецедентные революционные по скорости и глубине реформы в этой сфере: раскрыли реестры недвижимости и состояния должностных лиц; ввели многочисленные механизмы прозрачности в государственных финансах и собственности; создали специализированные антикоррупционные органы. Несмотря на все проволочки и саботаж со стороны популистов, сегодня практически завершено принятие законодательной базы реформы судопроизводства.

Однако, остается несозданным важный элемент нового антикоррупционного механизма. Дальнейшее реформирование страны невозможно без создания эффективной системы специализированного антикоррупционного судопроизводства.

Тысячи уголовных производств против коррупционеров, начатых ГПУ, НАБУ, СБУ, должны быть наконец доведены до юридического конца. Только решение суда фиксирует факт вины или невиновности обвиняемого. Результаты судебного рассмотрения являются решающим критерием профессионализма и обоснованности следствия и всей системы антикоррупционных органов. Только справедливый суд в антикоррупционных делах будет гарантировать, что соответствующие органы не занимаются политическими преследованиями или пустым самопиаром.

Именно специальное антикоррупционное судопроизводство должно дать старт очищению всей вертикали судебной власти. Все судьи-"колядники" должны оказаться за решеткой. Им на смену должны прийти новые судебные кадры, подобранные уже по новой системе. И этот процесс нельзя затягивать — ведь справедливая эффективная система правосудия нужна государству, обороне, бизнесу и гражданам. Нужна "на вчера".

"Народный фронт" требует создания рабочей группы для выработки согласованного проекта закона об антикоррупционном судопроизводстве и скорейшее внесение его в сессионный зал.