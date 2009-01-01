"Народный фронт" возмущен надругательством над мемориалами жертвам НКВД в Быковне

Объявив войну демократическому миру, Кремль сделал ставку на провокации и разжигание вражды в Европе, говорят в партии.

Мемориал в Быковне Facebook.com

"Народный фронт" категорически осуждает возмутительное и циничное надругательство над украинским и польским мемориалами жертвам НКВД в Быковне под Киевом. Несколько недель назад похожий акт вандализма произошел в Гуте Пеняцкой на Львовщине.

Совершенное кощунство против памяти мучеников наших народов — за чертой морали, говорится в заявлении партии.

Эти события отнюдь не случайное стечение обстоятельств. Речь идет о целенаправленной диверсии против добрососедских отношений между Украиной и Польшей. Акты антипольского вандализма в Украине и коварное надругательство над украинским памятниками в Польше организованы теми, кто в равной степени желает зла ​​нашим народам и не воспринимает ни украинскую, ни польскую свободу.

Кощунственный почерк — хорошо знаком. Безнравственность, цинизм и террор — это традиционные методы советских, а теперь российских спецслужб. Объявив войну демократическому миру, Кремль сделал ставку на провокации и разжигание вражды в Европе. Их главная цель — противопоставить наши народы, обострить разногласия, распространять ненависть. Таким образом Москва стремится сделать нас противниками, неспособными к совместной борьбе за свободу и демократию.

"Народный фронт" требует от Национальной полиции и Службы безопасности Украины как можно быстрее установить виновников и исполнителей позорного варварского преступления. Для Украины это — дело принципа и чести.

Украинским и польским спецслужбам стоит объединить усилия в выявлении и предотвращении проявлениям гибридной агрессии против наших государств.

Для украинских и польских политиков это — также сигнал положить конец любым недоразумением и распрям, которые поощряли атмосферу неприязни.

Помните, что наши исторические счеты приносили выгоду российскому империализму, а потеря независимости одного из нас в конце концов приводила к катастрофе другого. Достигнув понимания, мы лишим смысла какие-либо попытки устраивать диверсии на наших святынях и нашей памяти.