"Народный фронт" возмущен поступком Гончаренко

Отвратительно то, что для дерзкого поступка был выбран символ, имеющий важное значение и для Германии, говорят "фронтовики".

Алексей Гончаренко у посольства Германии в Украине Facebook Алексея Гончаренко

Партия "Народный фронт" выражает возмущение дикарским поступком члена парламента Алексея Гончаренко, который для скандальной саморекламы разрисовал обломок Берлинской стены рядом с Посольством Германии в Украине.

Мы видим не только нехватку политической культуры, но и элементарной вменяемости, говорится в заявлении партии.

Отвратительно то, что для этого дерзкого поступка был выбран символ, имеющий важное значение и для Германии, и для Украины как части Европы, освобожденной от российской и советской оккупации.

Эти никчемные действия наносят ущерб нашим интересам и отвлекают внимание от действительно принципиальных и важных оценок, которые Украина обязана доказывать всему миру.

"Народный фронт" осуждает любые проявления неуважения и кощунства в отношении дипломатических учреждений наших международных партнеров, с которыми нас объединяет общее соблюдение цивилизованных международных норм, правил и стандартов поведения.

Нельзя уподобляться России. Нельзя проводить выборы под дулами российских автоматов. И ни одно сомнительное заявление не может быть оправданием варварства, которое ведет в противоположную сторону от цивилизации, демократии и Европы, сказано в заявлении "Народного фронта".

Фото: Facebook Алексея Гончаренко