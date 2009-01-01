"Нарушение международного права". Порошенко объяснил, почему против РФ надо ужесточить санкции

Порошенко во время встречи призвал ЕС поддержать Украину в вопросе запрещения деятельности "конфискованных" боевиками на Донбассе предприятий.

Президент Украины Петр Порошенко призывает Европейский Союз ужесточить санкции против Российской Федерации из-за "конфискации" боевиками предприятий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил во время встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

Порошенко во время встречи призвал ЕС поддержать Украину в вопросе запрещения деятельности "конфискованных" боевиками на Донбассе предприятий.

"Просим поддержки этих решений, в том числе путем ужесточения санкций ЕС против Российской Федерации, которая позволила это грубое нарушение международного права", — подчеркнул президент.

Порошенко также поблагодарил ЕС за недавнее решение продлить санкции из-за незаконной аннексии Крыма. "Это для нас является чрезвычайно важным и демонстрацией позиции поддержки Украины", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее ЕС продлил санкции из-за нарушения территориальной целостности Украины.