Нарушение "Минска", раненый воин. На Донбассе боевики провоцировали военных

Вчера террористы, в частности, били из 120-ти мм минометов, сообщили в штабе АТО.

Боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину", отметили в штабе АТО Reuters

За прошедшие сутки, 24 ноября, в зоне АТО на Донбассе боевики три раза нарушили "режим тишины", ранен один украинский военнослужащий.

В частности, террористы открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

По его данным, на Луганском направлении враг из стрелкового оружия провоцировал наших защитников возле населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка.

На Донецком направлении и на Приазовье противник вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов на подступах к Лебединскому. "Украинские военнослужащие ни в одном из случаев огонь в ответ не открывали, строго соблюдая Минские договоренности", — отмечается в сообщении.

Напомним, 22 января на востоке Украины во время осуществленного боевиками минометного обстрела погиб один воин. В начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников страны.