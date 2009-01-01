Нарушение прав человека на оккупированных территориях Украины. В ЕП призвали к новым санкциям

Проект документа будет вынесен на голосование в четверг.

В ЕП призвали ввести новые санкции business-vector.info

В Европейском парламенте призывают к дальнейшим санкциям для тех, кто нарушает права человека на оккупированных украинских территориях, и будут просить рассмотреть возможность создания переговорного формата с участием Европейского Союза по деоккупации Крыма.

Об этом говорится в совместном проекте резолюции "Украинские заключенные в России и ситуация в Крыму", подготовленной всеми политическими группами Европарламента, сообщает УНИАН.

Проект документа будет вынесен на голосование в четверг.

"ЕП призывает к дальнейшим ограничительным мерам, которые будут применены для лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека, включая замораживание их активов в банках ЕС", — говорится в проекте резолюции.

Также ЕП "просит рассмотреть возможность создания международного формата переговоров для обсуждения деоккупации Крыма с участием ЕС, который будет основываться на международном гуманитарном праве, правах человека и международных принципах".

"ЕП настоятельно призывает Совет найти способы поддержать Украину в Международном суде ООН в деле об ответственности РФ за поддержку терроризма на востоке Украины и акты дискриминации в отношении этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму", — прописано в проекте документа.

В Европарламенте также планируют "настоятельно призвать все стороны в полной мере выполнять Минские договоренности, включительно с прекращением военных действий на Донбассе и обменом заложников, освободить и вернуть всех пленников без дальнейших задержек".

ЕП также предлагается напомнить об особой ответственности в этом отношении правительства РФ.

Напомним, ранее ЕС продлил санкции из-за нарушения территориальной целостности Украины.