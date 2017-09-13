Нарушение презумпции невиновности. На Луценко и Матиоса открыли производства за посты в Facebook

Об этом свидетельствует решение члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Анатолия Коваленко.
Об этом свидетельствует решение члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Анатолия Коваленко, датированное 7 августа 2017 года, которое обнародовали инициаторы дисциплинарного производства Владимир Петраковский и Злата Симоненко, сообщает "Украинская правда".
Также по аналогичному факту КДКП ведет производство и против Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
Согласно самой дисциплинарной жалобой, Луценко и Матиосу вменяется в вину публикации в социальных сетях сообщений, которые нарушают презумпцию невиновности. Согласно закону Украины "О прокуратуре" публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиновности, является основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности.