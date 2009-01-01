Наши территории. Тука рассказал, как украинская армия постепенно освобождает Донбасс

Речь идет о взятии под контроль тех территорий, которые называются "серыми зонами", пояснил замминистра по вопросам оккупированных территорий.

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На Востоке Украины Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вглубь оккупированной территории Донбасса, изгоняя террористов из так называемой "серой зоны".

Об этом заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает 112.ua.

Он подчеркнул, что занимаемые ВСУ территории принадлежат им согласно минским соглашениям.

"Речь идет о взятии под контроль украинскими Вооруженными силами тех территорий, которые называются "серыми зонами". С точки зрения увеличения территории, контролируемой центральной властью — да, увеличивается такая территория. Постепенно. Но нужно иметь в виду, что все эти территории, которые мы взяли под контроль, зафиксированы Минскими соглашениями. Более того, к глубочайшему сожалению, часть территорий, которые там зафиксированы, мы сразу утратили, взять то же Дебальцево. Ни сепаратисты, ни их кремлевские хозяева не испытывают никаких угрызений совести и комплексов по этому поводу. Я считаю, что мы делаем все абсолютно правильно. Надеюсь на дальнейший успех", — рассказал замминистра.

Напомним, ранее волонтер рассказал о новых позициях сил АТО на Светлодарской дуге.