Наших там нет. Российский эксперт объяснил, откуда у боевиков Донбасса танки и БМП

Около 700 танков и 400 БМП, о которых сообщал накануне один из федеральных телеканалов РФ, это якобы трофеи боевиков.

Россия перебрасывает танки на Донбасс, иллюстрация Фото: Facebook Ираклия Комахидзе

Россия никогда не поставляла вооружение боевикам "Донецкой и Луганской народных республик" . Вся военная техника, которую имеют террористы, якобы была добыта ими в бою или оставлена в наследство.

Об этом заявил Член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в комментарии изданию "Московский комсомолец", отвечая на вопрос, откуда у ДНР около 700 танков и 400 БМП, о которых сообщал накануне один из федеральных телеканалов РФ.

"Есть три источника происхождения всей военной техники, которая находится на вооружении ДНР и ЛНР. Во-первых, это военные трофеи, полученные в ходе боевых действий против украинских войск. Во-вторых, на первоначальном этапе военной операции на Донбассе ряд командиров украинских частей нелегально продавали ополченцам военную технику. В-третьих, не будем забывать, что на территории ЛНР и ДНР находились и воинские части, и арсеналы, и склады с вооружением... Все это было приобретено ими по наследству", — сказал Коротченко.

По его словам, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был "абсолютно прав", когда 10 февраля предложил спрашивать у Киева о том, откуда у боевиков танки.

"Песков абсолютно прав, мы никогда не поставляли на территорию ДНР и ЛНР какое бы то ни было вооружение. Наблюдатели ОБСЕ, которые там присутствуют и используют, в том числе, беспилотники для мониторинга, тоже ни разу не сообщали о передаче ополченцам российского вооружения. Только украинская пропаганда пытается убедить международное сообщество в обратном. ДНР и ЛНР полностью самостоятельные республики, которые за время боевых действий приобрели очень большой опыт ведения войны", — сказал российский эксперт.

Напомним, в штабе АТО продемонстрировали очередное доказательство использования российского оружия на Донбассе. Боевики продолжают овладевать новыми для себя образцами оружия, "приобретенными" в российском "военторге". Речь идет о противотанковых гранатометах РПГ-27 "Таволга".