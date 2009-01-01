Насиров сегодня может оказаться на свободе

Защита чиновника утверждает, что судья по его делу — предвзятый.

Роман Насиров УНИАН

Прокурор четвертого отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Перов заявил, что если сегодня, 5 марта, отстраненному от исполнения обязанностей главы Госфискальной службысуд не изберет меру пресечения, он сможет покинуть зал заседания.

Об этом он рассказал журналистам, пишет Укринформ.

По его словам, правоохранители не имеют права "процессуального принуждения после того, как истечет предельный срок задержания — 72 часа".

"Если не успеть сегодня избрать меру пресечения, господин Насиров может встать и просто выйди из зала", — отметил Перов.

Кроме того, "даже при составлении нового подозрения повторное задержание по одному и тому же уголовному производству без определения следственного судьи в соответствии с требованиями УПК (Уголовно-процессуальный кодекс — Ред.) не допускается".

Также тот подчеркнул, что САП ходатайствует об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом. Между тем на заседании суда защита Насирова настаивала, что он нуждается в срочной госпитализации.

По их словам, к такому выводу пришли врачи "Феофании" и "независимые медики". Потом было обнародовано заключение врачей Института кардиологии им. Н. Стражеско, что тот в госпитализации не нуждается, после чего защита подала ходатайство об отводе судьи, утверждая, что он — предвзятый (из-за этого в заседании был объявлен перерыв — Ред.).

"Судья сообщил, что это ходатайство может быть рассмотрено в понедельник, значит, сегодня заседание по делу об избрании меры пресечения уже не будет. В САП назвали такие действия защиты умышленным затягиванием дела", — говорится в статье.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

Роман Сивков говорил, что чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен. 4 марта суд должен был избрать Насирову меру пресечения, его доставили в зал заседания на носилках, потом заседание перенесли.