Насиров сегодня может оказаться на свободе

Защита чиновника утверждает, что судья по его делу — предвзятый.
Об этом он рассказал журналистам, пишет Укринформ.
По его словам, правоохранители не имеют права "процессуального принуждения после того, как истечет предельный срок задержания — 72 часа".
"Если не успеть сегодня избрать меру пресечения, господин Насиров может встать и просто выйди из зала", — отметил Перов.
Кроме того, "даже при составлении нового подозрения повторное задержание по одному и тому же уголовному производству без определения следственного судьи в соответствии с требованиями УПК (Уголовно-процессуальный кодекс — Ред.) не допускается".
Также тот подчеркнул, что САП ходатайствует об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом. Между тем на заседании суда защита Насирова настаивала, что он нуждается в срочной госпитализации.
По их словам, к такому выводу пришли врачи "Феофании" и "независимые медики". Потом было обнародовано заключение врачей Института кардиологии им. Н. Стражеско, что тот в госпитализации не нуждается, после чего защита подала ходатайство об отводе судьи, утверждая, что он — предвзятый (из-за этого в заседании был объявлен перерыв — Ред.).
"Судья сообщил, что это ходатайство может быть рассмотрено в понедельник, значит, сегодня заседание по делу об избрании меры пресечения уже не будет. В САП назвали такие действия защиты умышленным затягиванием дела", — говорится в статье.
Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).
Роман Сивков говорил, что чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен. 4 марта суд должен был избрать Насирову меру пресечения, его доставили в зал заседания на носилках, потом заседание перенесли.