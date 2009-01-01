Насирова подозревают в нанесении ущерба государству в 2 млрд

Следствие считает, что Насиров позволил отсрочить рентную плату за добычу полезных ископаемых.

Роман Насиров УНИАН

Председатель Государственной фискальной службы Украиныподозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Об этом заявил начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры Роман Сивков, передает ТСН.

По его словам, следствие считает, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко реализовать коррупционные схемы, которые ему инкриминируются.

Сивков отметил, что детективов НАБУ, которые пришли в больницу "Феофания", чтобы вручить Насирову уведомление о подозрении, пытались не пустить, мотивируя это тем, что уже не приемное время. Но детективы все же попали вовнутрь.

Нардеп Андрей Журжий, присутствовавший был на месте событий, отметил, что Насирову все же вручили подозрение. Он сомневается, что председатель ГФС действительно имеет проблемы со здоровьем.

"Я думаю, что он будет находиться в больничном учреждении, учитывая позицию врачей, что он в плохом состоянии. Хотя я могу сказать, что я поднимался наверх, и было слышно, как врачи с ним разговаривали. Насколько мне известно, когда следователи вошли в палату, он закрыл глаза и делал вид, что он без сознания", — сказал Журжий.

Напомним, 2 марта в "Феофанию" приехали 10 адвокатов. Они защищают Насирова, но говорят, что их полномочия не подтверждены, ведь клиент не давал согласия об оказании ими правовой помощи. Один из адвокатов Александр Лысак отметил, что Насиров задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины – эта статья предусматривает задержание подозреваемого без постановления следственного судьи.

Сейчас председатель ГФС находится под охраной в реанимации. Адвокаты считают, что задержание и сообщение о подозрении Насирову проведены незаконно.

"Все действия детективов, которые сегодня происходили, мы считаем незаконными, поскольку, во-первых, и основание для задержания, которое было указано в протоколе задержания, оно не соответствует ни требованиям УПК, ни каким-либо другим требованиям уголовно-процессуального закона... Он был не контактный. С ним нельзя было установить продуктивную связь, пообщаться. Фактически детективы НАБУ нарушили закон и в незаконный способ сделали это процессуальное действие. Несмотря на запрет врачей", — сказал еще один адвокат Александр Мирошник.