Насирова вывезли из "Феофании" в Институт кардиологии. Он утверждает, что никуда не собирался бежать

В НАБУ сообщили, что транспортируют Насирова в другое медучреждение, чтобы объективно узнать состояние его здоровья.
На месте события также присутствовали адвокаты главы ГФС, пишет Украинская правда.
Насирова на носилках вынесли из здания больницы и разместили в машине "скорой", жену Насирова в машину не пустили, несмотря на заявления адвокатов, что во время транспортировки больного должен присутствовать кто-то из близких или родственников.
На вопросы присутствующих на месте журналистов о состоянии Насирова и месте его транспортировки представители сопровождения главы ГФС ничего не сообщили.
В свою очередь один из адвокатов Насирова — Александр Мирошник — заявил, что это "абсолютно незаконные действия работников НАБУ и нарушение закона".
"Куда его увезли — неизвестно, его просто вывезли из больницы, посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении. Родственников при этом никто не спросил", — заявил адвокат.
В свою очередь в НАБУ сообщили, что транспортируют Насирова в другое медицинское учреждение, пишет издание.
"Сейчас Насирова транспортируют в другое медицинское учреждение, чтобы объективно узнать состояние его здоровья", — пояснили в НАБУ.
При этом в ведомстве отказались сообщить, в какое именно медучреждение везут главу ГФС, "чтобы избежать давления на врачей".
"После осмотра будут решать, можно ли его везти в суд. Также рассматривается вариант, что Насиров будет принимать участие в судебном заседании с помощью скайп-связи", — отметили в НАБУ.
Позже стало известно, что Насирова доставили в Институт кардиологии в Киеве, на месте несколько нардепов не дают представителям НАБУ отправить его на обследование
"Насирова привезли в Институт кардиологии им.Стражеско ... Здесь уже караулят депутаты БПП, среди них Глеб Загорий и Валерий Давиденко", — отметил источник издания.
Кроме того, на своей странице в Facebook нардеп Андрей Журжий заявил, что "депутаты от БПП пытаются отбить Насирова у НАБУ".
Между тем, Насиров впервые после своей госпитализации сделал заявление на странице в Facebook.
Он заверил, что не имитирует заболевание и не собирается отлеживаться на больничной койке или ездить на больничном кресле.
"У меня достаточно собственного достоинства и уважения к закону, и поэтому я настроен со временем пойти в суд и лично принять участие в заседании, на котором будет рассматриваться мера пресечения в отношении меня", — говорится в его заявлении.
Насиров заверил, что докажет беспочвенность и абсурдность обвинений, в том числе — и в суде.
"Когда именно — это зависит от врачей, надеюсь, им удастся за короткое время завершить реабилитацию, и тогда я смогу профессионально в суде публично разгромить все надуманные обвинения. Не делайте из меня козла отпущения", — написал он.
Отстраненный глава ГФС заверил, что он никуда не собирался бежать, и называет себя патриотом Украины, а в больницу попал из-за тяжелой работы.
"На самом деле, работа тяжелая, и работал на пределе. Жаль, что организм не выдержал внезапного психологического давления. Но, повторюсь, я заинтересован поскорее вырваться из больницы, чтобы доказать несостоятельность выдвинутых обвинений", — отметил он.
Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).
Чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен.
видео: 112 Украина