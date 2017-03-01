Насирова вывезли из "Феофании" в Институт кардиологии. Он утверждает, что никуда не собирался бежать

В НАБУ сообщили, что транспортируют Насирова в другое медучреждение, чтобы объективно узнать состояние его здоровья.

Насирова забрали из больницы "Феофания". скриншот, 112 Украина

На месте события также присутствовали адвокаты главы ГФС, пишет Украинская правда.

Насирова на носилках вынесли из здания больницы и разместили в машине "скорой", жену Насирова в машину не пустили, несмотря на заявления адвокатов, что во время транспортировки больного должен присутствовать кто-то из близких или родственников.

На вопросы присутствующих на месте журналистов о состоянии Насирова и месте его транспортировки представители сопровождения главы ГФС ничего не сообщили.

В свою очередь один из адвокатов Насирова — Александр Мирошник — заявил, что это "абсолютно незаконные действия работников НАБУ и нарушение закона".

"Куда его увезли — неизвестно, его просто вывезли из больницы, посадили в машину и вывезли в неизвестном направлении. Родственников при этом никто не спросил", — заявил адвокат.

В свою очередь в НАБУ сообщили, что транспортируют Насирова в другое медицинское учреждение, пишет издание.

"Сейчас Насирова транспортируют в другое медицинское учреждение, чтобы объективно узнать состояние его здоровья", — пояснили в НАБУ.

При этом в ведомстве отказались сообщить, в какое именно медучреждение везут главу ГФС, "чтобы избежать давления на врачей".

"После осмотра будут решать, можно ли его везти в суд. Также рассматривается вариант, что Насиров будет принимать участие в судебном заседании с помощью скайп-связи", — отметили в НАБУ.

Позже стало известно, что Насирова доставили в Институт кардиологии в Киеве, на месте несколько нардепов не дают представителям НАБУ отправить его на обследование

"Насирова привезли в Институт кардиологии им.Стражеско ... Здесь уже караулят депутаты БПП, среди них Глеб Загорий и Валерий Давиденко", — отметил источник издания.

Кроме того, на своей странице в Facebook нардеп Андрей Журжий заявил, что "депутаты от БПП пытаются отбить Насирова у НАБУ".

Между тем, Насиров впервые после своей госпитализации сделал заявление на странице в Facebook.

Он заверил, что не имитирует заболевание и не собирается отлеживаться на больничной койке или ездить на больничном кресле.

"У меня достаточно собственного достоинства и уважения к закону, и поэтому я настроен со временем пойти в суд и лично принять участие в заседании, на котором будет рассматриваться мера пресечения в отношении меня", — говорится в его заявлении.

Насиров заверил, что докажет беспочвенность и абсурдность обвинений, в том числе — и в суде.

"Когда именно — это зависит от врачей, надеюсь, им удастся за короткое время завершить реабилитацию, и тогда я смогу профессионально в суде публично разгромить все надуманные обвинения. Не делайте из меня козла отпущения", — написал он.

Отстраненный глава ГФС заверил, что он никуда не собирался бежать, и называет себя патриотом Украины, а в больницу попал из-за тяжелой работы.

"На самом деле, работа тяжелая, и работал на пределе. Жаль, что организм не выдержал внезапного психологического давления. Но, повторюсь, я заинтересован поскорее вырваться из больницы, чтобы доказать несостоятельность выдвинутых обвинений", — отметил он.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили Роману Насирову уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

Чиновника подозревают в совершении действий, которые нанесли Украине ущерб на сумму 2 млрд гривен.

видео: 112 Украина