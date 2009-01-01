Насирову вручили подозрении, у него инфаркт, нардеп говорит — симулирует

По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт миокарда.

Насирова вывезли из "Феофании" на носилках. Facebook.com

Главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову вручили подозрение.

Как заявили адвокаты Насирова в комментарии Радио Свобода, ведущей трансляцию с места события, сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Следовательно, утверждают, адвокаты, вручение подозрения является незаконным.

После этого Насирова вывезли из "Феофании" на носилках. Сотрудник больницы сообщил, что его перевозят в 3-ий корпус, в кардиореанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт миокарда.

Народный депутат Андрей Журжий, присутствовавший при объявлении подозрения, утверждает, что Роман Насиров симулирует.

Народний депутат стверджує, що підозру Насірову вручили.

Каже, що Насіров симулює



СТРІМ тут: https://t.co/uJUutIiDBn pic.twitter.com/PsmAoVxs7A — Схеми (@cxemu) 2 березня 2017 р.





Как сообщил на своей странице в Facebook адвокат Денис Фетисов, Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением.

По мнению следствия, своими действиями глава ГФС нанес ущерб государству в размере 2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в четверг вечером задерживают в Феофании в так называемом "деле Онищенко".

Адвокат Александр Мельник утверждает, что задержание Насирова, о котором пресс-служба НАБУ сообщила было как о свершившемся факте, не произошло, написал он в Facebook.

"Простой и скромный дедушка-вахтер сумел остановить "всесильное" НАБУ, потому что в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве, где сейчас находится Насиров, с 21 до 22 часов лечебные манипуляции, а дальше до 7 утра — сон.

2 марта НАБУ провела обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе Государственной фискальной службы, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Видео: Радио Свобода