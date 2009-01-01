Настрочили донос. В Крыму оккупанты допрашивают заместителя главы Меджлиса

Смедляев отметил в соцсети, что, вероятно, кто-то написал на Джелялова донос.

Нариман Джелялов. Facebook.com В оккупированном Россией Симферополе в "центре противодействия экстремизму" уже час допрашивают заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова

Об этом сообщил председатель Меджлиса, народный депутат Рефат Чубаров в Facebook.

"Нариман Джелялов вот уже около часа находится на допросе в Симферопольском "центре противодействия экстремизму", — отметил он.

В то же время председатель Центральной избирательной комиссии курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев отметил в соцсети, что, вероятно, кто-то написал на Джелялова донос.

"Все понятно, как и прогнозировалось, репрессии будут усиливаться", — добавил он.

Напомним, 26 апреля 2016 года, "суд" в аннексированном Россией Крыму постановил запретить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.