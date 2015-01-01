"Настроен брать четкие обязательства". Порошенко представил нового губернатора Одесской области

Мероприятие прошло в Одессе, чиновник победил в конкурсе на должность председателя ОГА.
Об этом свидетельствую данные, размещенные на УНИАН.
По словам главы государства, губернатор региона имеет два высших образования, "настроен брать на себя четкие обязательства".
"Уверен в том, что на сегодняшний день мое решение о назначении человека, который победил в конкурсе, в качестве председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова — это правильное решение", — отметил политик.
Напомним, в ноябре 2016-го Михеил Саакашвили заявил, что подает в отставку с поста главы Одесской ОГА, губернатора временно заменяла его заместительница — Соломия Бобровская. В декабре Кабмин назначил на должность Максима Степанова.
Фото: facebook.com/Maksym Stepanov, видео: facebook.com/petroporoshenko