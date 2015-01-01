"Настроен брать четкие обязательства". Порошенко представил нового губернатора Одесской области

Мероприятие прошло в Одессе, чиновник победил в конкурсе на должность председателя ОГА.

Максим Степанов facebook.com/Maksym Stepanov

В Одессе президентпредставил нового председателя Одесской областной госадминистрации (ОГА) —

Об этом свидетельствую данные, размещенные на УНИАН.

По словам главы государства, губернатор региона имеет два высших образования, "настроен брать на себя четкие обязательства".

"Уверен в том, что на сегодняшний день мое решение о назначении человека, который победил в конкурсе, в качестве председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова — это правильное решение", — отметил политик.

Напомним, в ноябре 2016-го Михеил Саакашвили заявил, что подает в отставку с поста главы Одесской ОГА, губернатора временно заменяла его заместительница — Соломия Бобровская. В декабре Кабмин назначил на должность Максима Степанова.

Фото: facebook.com/Maksym Stepanov, видео: facebook.com/petroporoshenko