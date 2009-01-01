НАТО продолжит усиливать партнерство с Украиной — Столтенберг

Союзники стоят вместе для того, чтобы сохранить мир, сказал генсек Альянса.

Йенс Столтенберг Reuters

Генеральный секретарь НАТОзаявил, что Альянс продолжит усиливать партнерство с Украиной, предоставляя практическую и политическую поддержку.

Об этом он рассказал в Брюсселе по завершении встречи лидеров стран-членов военно-политического блока, пишет УНИАН.

В то же время политик подчеркнул, что Российская Федерация продолжает дестабилизировать восток украинского государства.

"Было четко сказано многими союзниками, и весь Альянс стоит за этим, что мы будем продолжать усиливать наше партнерство с Украиной, предоставляя практическую и политическую поддержку", — утверждает генсек.

По его словам, "также есть сильная поддержка всем усилиям, направленным на то, чтобы было возможным выполнить Минские договоренности, особенно, чтобы международные наблюдатели имели возможность выполнять свою работу".

"Мы видим, что Россия хочет не только много инвестировать в оборону, но и использовать вооруженную силу, чтобы изменить границы в Европе", — сказал Столтенберг, отметив, что никто в НАТО не думал о размещение четырех батальонов в странах Балтии и Польше до того, как РФ аннексировала Крым и начала дестабилизировать восток Украины.

"То, что делает НАТО, является оборонительной, пропорциональной реакцией на действия России. В то же время мы работаем для диалога… Союзники стоят вместе не для того, чтобы провоцировать конфликт, а предотвратить его и сохранить мир", — добавил он.

Ранее Йенс Столтенберг призвал Германию расходовать больше на оборону, поскольку Европа намного ближе к кризисам и угрозам, чем США, и сказал, что увеличение оборонных бюджетов нужно не для того, чтобы сделать Штаты счастливыми.