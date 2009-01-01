Навигация, радиомаяк и прослушка. Генерал СБУ рассказал, как могли планировать убийство Окуевой

Они должны были постоянно находиться под пристальным вниманием украинских спецслужб, отметил Скипальский.

Александр Скипальский Главред

Убийство Амины Окуевой , как и многие другие ситуации, в очередной раз показало, что украинские спецслужбы проигрывают врагу.

Об этом генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский рассказал в комментарии "Главреду".

Он отметил, что после недавнего покушения на Осмаева и Окуеву разведка и контрразведка повели себя недопустимо — чеченских добровольцев нельзя было выпускать из поля зрения.

"Они должны были постоянно находиться под пристальным вниманием, в стопроцентном поле зрения спецслужб хотя бы для того, чтобы вывести на след тех, кто организовал первое покушение", — подчеркнул Скипальский.

Он пояснил, что нормальная спецслужба должна так вести наблюдение, чтобы объект даже не заметил того, что он находится под постоянным контролем спецслужб.

"Второй момент — это убийство стало свидетельством того, что у наших спецслужб и разведки нет агентуры, которая бы добывала и предоставляла информацию на опережение.

Третье — контрразведывательный режим, о котором мы много говорим, но остается неотработанным контрразведывательный поиск для того, чтобы выявлять людей, которые руководят операцией", — отметил он.

"Я думаю, что сопровождение машины Амины Окуевой велось по системе навигации, либо был размещен и настроен специальный радиомаяк в этом автомобиле. Ну, а то, что велась прослушка Окуевой и Осмаева, и, таким образом, была собрана информация о них, об их маршруте, что и позволило затем на пути их следования сделать засаду, — это очевидно. И эти моменты было очень легко выявить нашим спецслужбам и предотвратить", — считает Скипальский.

Напомним, ранее бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии "Главреду" заявил, что в нашей стране есть колоссальная проблема с обеспечением безопасности как государства в целом, так и отдельных граждан.

Больше мнений читайте в материале "Убийство Амины Окуевой — свидетельство несостоятельности украинских спецслужб?".