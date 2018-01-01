Найем: Представитель Госдепа США убеждала лидеров Майдана договориться с Януковичем

После заявлений Нуланд многие "майдоновцы" решили, что США их предали, рассказал нардеп.

Мустафа Найем раскрыл новые подробности о переговорах за кулисами Майдана. УНИАН

Американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 годы Виктория Нуланд уговаривала представителей Майдана пойти на компромисс с Виктором Януковичем.

Об этом рассказал народный депутат Украины Мустафа Найем, пишет "Гордон".

Интервьюер напомнил о закрытом совещании, на котором Яценюк, Парубий, Тягнибок и Кличко – люди, которые тогда стояли на сцене Майдане. Отвечая на вопрос, говорила ли Нуланд, что нельзя идти на обострение, нужно Януковича довести до выборов, нужно подписывать с ним мировое соглашение и довольствоваться любым предложением, любой должностью в Кабмине, Найем ответил: "Я знаю об этой встрече, я знал о ней тогда. Это было 10-е число, насколько я помню. Да, Нуланд убеждала идти на договоренности. То, что она просила [занимать должности в правительстве], – это тоже правда".

Однако нардеп не смог рассказал, кто как отреагировал на такое предложение американской чиновницы. "Я не знаю, потому что не был на том совещании. Но знаю людей, которые там были и которым я доверяю на 100% (это не политики). Возможно, я скажу громкие слова, но у многих возникло ощущение предательства (со стороны Америки – ред.). Предательство не потому, что они предали нас, а потому, что у людей была более жесткая позиция. Сейчас уже я не воспринимаю это как предательство – они соблюдали свой кодекс дипломатии, свои интересы, а реальность диктовала совсем другое. Понятно, что большинство событий на Майдане происходили не в этом кабинете (там, кажется, рада Майдана была). Да, она уговаривала часть людей, которые думали, что они все решают. Оказалось, что решают не они. И слава Богу", – пояснил Найем.

При этом он признал, что Нуланд послушали. "Вспомните Майдан: ведь те люди, которые стояли на сцене, не управляли всем. И слава Богу, что сейчас ни один человек (или партия) не может выйти и сказать: "Это я сделал Майдан". Иногда, правда, Арсений Петрович Яценюк пытается, но мы тоже помним, какое отношение было к нему. Поэтому, да, Нуланд с кем-то разговаривала. Послушайте, у нас с Януковичем была подписана бумага. … Думаю, что люди, которые подписывали бумагу, не оценивали ситуацию реально, объективно и адекватно. Просто нужно понимать, что бумагу подписывали уже после смертей на Майдане", – заявил нардеп.

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