В Европарламенте назвали дату голосования за безвиз для Украины

Дебаты по украинскому вопросу пройдут в Европарламенте 5 апреля.

Европейский парламент будет голосовать за безвизовый режим для Украины 6 апреля.

Такая информация содержится в регистрационной карточке законопроекта на сайте Европейской правды.

Согласно информации, дебаты по украинскому вопросу пройдут в Европарламенте 5 апреля.

6 апреля ожидается голосование по проекту законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

Напомним, 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) окончательно утвердил безвиз для Украины.

После голосования в Европарламенте украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС.

Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.