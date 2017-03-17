В Европарламенте назвали дату голосования за безвиз для Украины

Дебаты по украинскому вопросу пройдут в Европарламенте 5 апреля.
Такая информация содержится в регистрационной карточке законопроекта на сайте Европейской правды.
Согласно информации, дебаты по украинскому вопросу пройдут в Европарламенте 5 апреля.
6 апреля ожидается голосование по проекту законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.
Напомним, 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) окончательно утвердил безвиз для Украины.
После голосования в Европарламенте украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС.
Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.