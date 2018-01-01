"Не играйте на руку пропаганде РФ!". Посольство Украины обратилось к Bloomberg из-за карты без Крыма

Диппредставительство призвало агентство исправить допушенную ошибку.
Диппредставительство попросило исправить ошибку, говорится в его аккаунте в Twitter.
"… Bloomberg, не играйте на руку российской агрессии и пропаганде! Крым находится под временной оккупацией России, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины", — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Bloomberg в Twitter опубликовал карту Украины без Крыма. Первый заместитель украинского Министра информационной политики Эмине Джапарова написала, что ведомство готовит письмо-реакцию.
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