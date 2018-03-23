"Не могу раздеться". Савченко пожаловалась на условия в СИЗО

Савченко не ответила на вопрос о возможной голодовке.

Надежда Савченко снова попала в СИЗО УНИАН

Народный депутат Надежда Савченко заявила о том, что условия в украинском СИЗО не отличаются от тех, которые существуют в РФ, а в некоторых моментах они даже хуже.

В Шевченковском суде Киева на вопрос журналистов, как прошла ночь в СИЗО Савченко сказала: "Как и в российском — ничем не отличается".

В то же время на вопрос, будет ли она голодать, Савченко не ответила.

По ее словам, в СИЗО везде установлены камеры, сообщает "Украинская правда".

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже чем в СИЗО врага", — сказала народный депутат.

Савченко стоит в так называемом "аквариуме". На суд она надела черный свитер с трезубцем.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко и дала разрешение на арест нардепа, которую обвиняют в подготовке государственного переворота в стране.

Перед голосованием за снятие неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видео, подтверждающее, что Надежда Савченко и Владимир Рубан участвовали в организации перевозки оружия с оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота.

Накануне комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Ранее Луценко заявил о том, что оружие для терактов против руководства Украины предоставляла Россия. Он также подчеркнул, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.