"Не на того нарвались". После ареста Саакашвили грозит новыми акциями протеста

Саакашвили пообещал в ближайшие дни объявит о начале массовых акций.

Саакашвили обещает новые акции протеста Reuters

"Петр Алексеевич, не на того нарвались! Я буду бороться, пока ни один из барыг и ни один из олигархов не будет руководить Украиной, буду бороться, несмотря на все договорняки против меня", — заявил Саакашвили после заседания Апелляционного суда Киева.

Он добавил, что в ближайшие дни объявит о начале массовых акций, как и собирался это сделать, с целью "отстранения мирным способом и смены власти барыг и мафиози в Украине".

"Мы будем идти до конца! Никакие потуги, чтобы ограничить меня в передвижении, в общении с людьми, закрыть меня дома, у них не сработают", — сказал Саакашвили.

По его словам, в субботу он собирался ехать во Львов, а в воскресенье — в Винницу.

"Их это не устраивает. Понимаю, что вся эта система меня боится. Они не хотят, чтобы я был в вечерних эфирах. Но мы эту борьбу выиграем. Что бы они ни делали, мы победим!", — подытожил Саакашвили.

Напомним, 17 декабря в Киеве проходил второй "Марш за импичмент" президенту Петру Порошенко, организованный Михеилом Саакашвили. СМИ писали, что экс-чиновник призывал людей идти в бывший Октябрьский дворец. Позже сам политик сказал, что штурм здания был хорошо спланированной провокацией c целью дискредитации мирного протеста.