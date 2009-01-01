Не наступаем, линию разграничения не нарушаем. В Минобороны объяснили, что происходит на Бахмутке

93-я бригада улучшила свои боевые позиции, чтобы не подвергать личный состав опасности, говорит Лысенко.

Украинские военные Reuters

Министерство обороны Украины опровергает информацию о занятии украинскими военными новых позиций в районе

Об этом представитель МОУ по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко рассказал на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

"Украинские военные не проводят наступательные действия, не пересекают линию разграничения, определенную Минскими договоренностями. В ходе боевых действий, активности врага, принимая во внимание постоянный перенос огня врага с одного места на другое, где сосредоточены украинские военные, в том числе наблюдательные пункты, командиры бригад время от времени принимают решение о переносе наблюдательных пунктов и опорных пунктов для того, чтобы можно было обезопасить жизнь военнослужащих и улучшить свои боевые позиции, чтобы не подвергать личный состав опасности", — сказал Лысенко.

Напомним, сегодня в Facebook пресс-служба 93-й ОМБр сообщила, что бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения АТО, улучшили свое тактическое положение, продвинувшись вперед на расстояние около 1,5 в "серую зону" ближе к Бахмутской трассе, где были оборудованы новые позиции. Линию фронта удалось немного выровнять, а занятие ключевых высот позволило лучше контролировать противника и иметь выгодные условия для обороны.