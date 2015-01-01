Не повелись на шантаж. Почему риторика и действия России в отношении Украины кардинально изменились

Насколько будет расти градус противостояния, попытался разобраться Дмитрий Снегирев.

Российский военный Reuters

В 2014 году российские военные осуществляли обстрелы из ствольной артиллерии и систем залпового огня позиций ВСУ с территории РФ, несмотря на то, что это было актом прямой военной агрессии. Теперь обратите внимание на то, как реагировала Россия в 2016 году на запуск ракет в Херсонской области. Россия, несмотря на все угрозы нанести ракетный удар по нашей территории, дальше протестов по линии МИДа не пошла.

Когда Украина не поддалась на грубый шантаж со стороны государства-агрессора, то риторика России сразу изменилась, обнажив ее блеф. Вывод — если мы перестанем вестись на грубый шантаж агрессора, то ситуация изменится.

Никакой прямой агрессии не будет, потому что Россия категорически отрицает свое участие в этом конфликте, настаивая именно на версии внутреннего противостояния. Для этого и раскручивают элемент гражданской войны. Все скопления российских войск на границе — это элемент психологического давления. Как только российские танки перейдут контролируемую Украиной границу, это будет актом прямой военной агрессии.

Не надо проводить параллели между Сирией и Украиной. В Сирии Россия четко заявила о своем военном присутствии. Не стоит забывать, что Украина — это европейская страна. Открытая военная агрессия ударит не только по карману России.

Насколько будет расти градус противостояния? Будут снова варианты позиционной войны, локальных наступлений, но масштабных операций не будет. Россия не заинтересована в активизации военных действий на востоке Украины. Россиянам нужен перманентный, тлеющий характер военных действий, чтобы иметь постоянный дестабилизирующий рычаг влияния на Украину.

В этой ситуации стоит услышать четкий ответ на вопрос — насколько Украина поведется на шантаж России по проведению выборов, амнистии боевиков и особому статусу для ОРДЛО. Это будет рубикон. Если политическое руководство страны согласится на российский вариант развития событий, тогда сможем говорить, что те территории будут реинтегрированы, но какая польза с того Украине — не понятно.

В 2017 году ожидается принятие политического решения относительно стратегии по Донбассу. Первый раунд, в момент передачи контроля над границей, мы практически проиграли. Стоит вспомнить, что украинская сторона настаивала на том, что сначала боевики передают под контроль границу с Россией, а затем проводятся выборы. Сейчас украинская сторона уже согласились с позицией РФ о передаче контроля на следующий день после выборов, а это неправильно. Это показатель того, что мы сдаем позиции в стратегических вопросах. Есть надежда, что в 2017 году эти вещи будут пересмотрены.

Дмитрий Снегирев